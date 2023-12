Viel Kreativität beim Arnstädter Kunst-Weihnachtsmarkt

Arnstadt Individualität steht am Wochenende in der Kunsthalle im Fokus

Ein Bild, eine Grafik, eine Skulptur oder origineller Schmuck: Wer auf der Suche nach dem etwas individuelleren Weihnachtsgeschenk war, wurde am Wochenende beim ersten Kunst-Weihnachtsmarkt in der Kunsthalle Arnstadt fündig.

„Wir sind sehr zufrieden“, zog Sybille Suchy ein Fazit. An 13 Ständen hatten die Künstler zwei Tage lang ihre Werke feil geboten. „Hochpreisige Sachen verkaufen sich natürlich schwerer, aber die Dinge mit kleinen Preisen gingen ganz gut“, so Suchy. So wie die kleinen Überraschungspäckchen, die Jörg Schröpfer mitgebracht hatte. Normalerweise werden diese in Kunstautomaten (umgebaute Zigarettenautomaten) vertrieben, wie früher auch einer im Arnstädter Theater stand. Im nächsten Jahr soll er in der Kunsthalle einen neuen Standort finden. Für fünf Euro gibt es dann wieder Überraschungskunst.

„Ein bisschen ist das wie ein Überraschungsei“, erklärte Jörg Schröpfer, der die Päckchen unter anderem mit seinen Tusche-Zeichnungen bestückt. Denn welcher Künstler welches Miniaturkunstwerk darin versteckt hat, merkt der Käufer erst beim Auspacken. Nur kleine Hinweise, ob es sich zum Beispiel um eine Zeichnung oder eine Figur handelt. Das Projekt Kunstautomat wurde 2001 von Lars Kaiser ins Leben gerufen. „Für die Künstler ist es vor allem Werbung in eigener Sache, denn über die Automaten erreicht man Menschen, die man sonst nicht so leicht erreicht“, erklärte Jörg Schröpfer.

In warmer und gemütlicher Atmosphäre einkaufen

Etwas mehr hat Claudia Katrin Leyh zu transportieren, wenn sie eine Ausstellung oder einen Kunstmarkt besucht, stellt die Kaltennordheimerin doch Skulpturen her. „Das ist dann immer wie ein halber Umzug“, schmunzelte sie. Weshalb sie nach Arnstadt auch nur einige, vor allem kleinere Arbeiten mitbrachte, „aber ich hatte gute Gespräche und einige, die sich für größere Arbeiten interessieren, haben einen Besuch im Atelier fest zugesagt“, war sie ebenfalls mit den zwei Tagen zufrieden.

„Auch wenn einige kurzfristig absagen mussten, durch den Gemeinschaftsstand unseres Kulturvereins haben wir deutlich mehr Künstler präsentiert als die 13 Stände aussagen“, betonte Sybille Suchy. „Einige, die dieses Wochenende dabei waren, haben schon hier ausgestellt. Andere haben wir gezielt angesprochen, ob sie kommen wollen und einige haben auch uns gefragt, ob sie mitmachen können. Wir hatten so auch neue, wie eine Künstlergruppe aus Rudolstadt, da. So konnten wir gleich neue Kontakte knüpfen.“

Noch einen weiteren Vorteil hatte dieser Weihnachtsmarkt: In der Kunsthalle konnte Ausstellern wie Besuchern das Wetter draußen herzlich egal sein. Man hatte es gemütlich, warm und trocken – bestes Ambiente, um in Ruhe Weihnachtsgeschenke zu shoppen und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.