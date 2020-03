Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Zeit im Netz verbringen

In der momentanen Lage verbringen sicherlich viele Personen ihre Zeit im Internet. Dort muss man nicht anstehen, keinen Mundschutz tragen und alles wird, sofern es lieferbar ist, auch gebracht. Nur dauert es mit der Lieferung derzeit ein paar Tage länger. Ich war auch im Netz auf der Suche nach einer elektrischen Zahnbürste für den Nachwuchs. Und da kam ich fast vom Glauben ab. Dort gibt es nämlich für einen dreistelligen Geldbetrag, natürlich geht es auch billiger, eine Zahnbürste, die auch über eine App zu steuern ist. Laut Beschreibung soll das natürlich gut sein. Mama oder Papa kann so immer den Nachwuchs überwachen. Wie lange und wie intensiv putzt das Kind die Zähne und eine Wöchentliche Auswertung gibt es natürlich auch. Mittlerweile frage ich mich, was wird noch nicht über eine App gesteuert. Ist der Kühlschrank leer bekommt man eine Nachricht, ist der Geschirrspüler fertig klingelt das Handy und wenn der Putz-Roboter seine Aufgabe zur Zufriedenheit erledigt hat bekommt der Nutzer eine Mitteilung. Und dann gibt es ja noch die wundersame A****. Hier kann jeder ohne sich zubewegen Sachen steuern – Radio, Licht, Steckdose und vieles mehr. Und noch etwas habe ich im Netz entdeckt: Toilettenpapier. Da muss man sich nicht mit der Verkäuferin rumärgern. Man Klickt einfach auf Kaufen und bekommt für den Notfall 14 Paletten vierlagiges Klopapier für schlappe 671,18 Euro. Also ran ans Netz.