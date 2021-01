Viele Infektionen im Umfeld von Pflegeeinrichtungen

Mit Stand vom 4. Januar, 0 Uhr, meldet das Land Thüringen 2170 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion für den Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 519 aktiven Fällen, recherchiert weiter Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. Vom 30. Dezember bis 3. Januar sind 249 neue Fälle hinzugekommen. Über den Zeitraum sind fünf weitere Personen mit einer Coronavirusinfektion verstorben. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 49 Personen an. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 44 bestätigte Fälle, davon zwei intensivmedizinisch, von denen einer beatmet werden muss, und zwölf Verdachtsfälle, davon einer auf Intensivstation, zwei auf der Kinderstation, isoliert behandelt.

Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 307,8 Fällen an.

Das Gesundheitsamt hat seit dem 29. Dezember 177 Abstriche gemacht.

Verstärkt sind in den letzten Tagen im Umfeld von Pflege- und Senioreneinrichtungen positive Tests festgestellt worden. In den Apocare-Pflegeeinrichtungen Felsenkeller und Engelsmühle in Ilmenau sind 26 Bewohner, 16 Personalkräfte und drei Angehörige positiv getestet worden. In der Senioreneinrichtung „pro civitate“ in Arnstadt sind zwei weitere zwei Bewohner und drei Personalkräfte positiv getestet worden. In der Senioreneinrichtung Birkenhof in Ilmenau sind 13 Bewohner und fünf Personalkräfte positiv getestet worden, in der Pflegeeinrichtung Awo Stadtilm sind es neun Bewohner und zwei Personalkräfte.

Im Pflegedienst „360 Grad“ ist eine Personalkraft positiv getestet worden.

Im Betreuten Wohnen Linimed sind ein Bewohner, eine Personalkraft und zwei Angehörige von Personalkräften positiv getestet worden.

In den Ilm-Kreis-Kliniken sind drei Personalkräfte und neun Angehörige von Personalkräften positiv getestet worden. Am Melissantes-Gymnasium ist eine angehörige Person eines Schulkindes, im Kindergarten Angelhäuser Spatzen ist eine Angehörige eines Kindes positiv getestet worden.