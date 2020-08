Dieser Katzennachwuchs in Großliebringen kam am 27. Juli zur Welt.

Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: In diesem Jahr hat das Tierheim in Großliebringen vor allem junge Katzen zu vermitteln.

Viele Katzenkinder im Tierheim in Großliebringen

Neugierig spähen die Katzenwelpen durch das Gitter. Schon wieder Besuch. „Heute ist viel los“, verrät Sylke Mönch, die Tierheimchefin aus Großliebringen.

Immer wieder trifft neue Nachwuchs ein

Sie betreibt zugleich eine Tierpension. Menschen, die in den Urlaub starten wollen, bringen ihre Lieblinge. Andere werden von ihren Vierbeinern freudig begrüßt.

Auch dieser schwarz-weiße Kater steht zur Vermittlung. Foto: Britt Mandler

Aber auch Menschen, die einem Heimtier ein Zuhause geben möchten, schauen immer mal wieder vorbei.

„Darüber freuen wir uns immer sehr“, sagt Mönch. Denn derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem kein neuer Katzennachwuchs abgeholt werden muss.

Unkastrierte Katzen als Problem

Viele der Welpen stammen von unkastrierten Katzen ab, die halb verwildert in Gartenanlagen leben. Die Mütter zu zähmen gelingt fast nie.

Nur wenige Wochen alte Kätzchen hingegen tauen schnell auf und werden zutraulich, auch wenn sie Besucher mitunter mit einem Fauchen begrüßen. Das sieht bei den Fellknäueln aber vor allem niedlich aus.

Momentan stehen schwarz-weiße und getigerte Kätzchen zur Vermittlung, die im Mai geboren wurden. „Sie leben bis zur Vermittlung hier in unserer Jungs-WG“, erklärt Mönch lachend, da es sich um Kater handelt.

Einige Tiere sind noch etwas scheu, tauen aber schnell auf. Foto: Britt Mandler

Muttertier lag in den Wehen

Vor wenigen Tagen wurde zudem eine Katze aus Arnstadt nach Großliebringen gebracht. Sie lag schon in den Wehen. Nun kümmert sie sich rührend um ihre vier Welpen und freut sich über Streicheleinheiten.

Auch sie ist gepflegt und zutraulich. Wenn die Kätzchen – allesamt kleine Tiger mit schöner Fellzeichnung – etwa zehn Wochen alt sind, können sie an neue Besitzer vermittelt werden.

Mönch betreut momentan auch einen gepflegten, kastrierten Kater, der am 4. August völlig apathisch in Elxleben am Kindergarten lag. Vermutlich wurde er angefahren, verletzt ist er aber nicht und mittlerweile wieder fit.

Das Tierheim Großliebringen ist erreichbar unter Telefon: 03629/80 23 41.