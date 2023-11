Viele Reinigungskräfte im Ilm-Kreis arbeiten für Niedriglohn

Die Inflation reißt vielen Angestellten in der Gebäudereinigung im Ilm-Kreis ein Loch ins Portemonnaie, doch die Arbeitgeber passen die Löhne nicht an. Die Gewerkschaft IG BAU warnt davor, dass viele Beschäftigte der Branche den Rücken kehren.

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Aufgrund niedriger Löhne ist die Kündigungsrate in der Gebäudereinigung hoch. Gewerkschaft IG Bau appelliert an Arbeitgeber und Politik.

Rund 850 Menschen arbeiten im Ilm-Kreis in der Reinigungsbranche, doch die Bezahlung lässt laut Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) zu wünschen übrig: „Wer da arbeitet, hat ein massives Problem – und zwar im Portemonnaie“, sagt Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG Bau Erfurt.

Er übt Kritik an den Arbeitgebern: „Wenn es darum geht, die Härte der Inflation abzufedern, zeigt die Reinigungsbranche den eigenen Leuten die kalte Schulter. Von Lebensmitteln bis zur Miete – die Preise schießen nach oben. Trotzdem gibt es für die, die den Ilm-Kreis sauber halten, in den meisten Betrieben keinen Euro und keinen Cent extra.“

Seit Monaten würden sich die Arbeitgeber in der Gebäudereinigung weigern, ihren Mitarbeitern einen Inflationsausgleich zu zahlen. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks sei nicht zu Gesprächen bereit. Dabei sei die finanzielle Situation der meisten Reinigungskräfte dramatisch: „Wer in der Gebäudereinigung arbeitet, muss ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen. Denn Reinigungskräfte arbeiten immer noch für einen Niedriglohn“, so Eckardt.

Dies habe zur Folge, dass die Kündigungsrate in diesem Bereich besonders hoch sei. Denn Vollzeitkräfte und Mini-Jobber hätten kein Problem, woanders unterzukommen, würden doch sowohl Gastronomie als auch Einzelhandel händeringend Personal suchen.

An die heimischen Bundestagsabgeordneten appelliert die IG Bau den „Warn-Notruf der Gebäudereinigung“ mit nach Berlin zu nehmen. Solange sich Arbeitgeber in der Krise so verantwortungslos wie Unternehmer der Gebäudereinigung aus der Affäre ziehen würden, bliebe nur der Ruf nach staatlicher Hilfe.