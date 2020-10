Viele Umbrüche

Daniel Schultheiß, Ilmenauer Bürgermeister: Für mich ist die Deutsche Einheit ein prägendes Ereignis und ich bin überzeugt, dass das bei aller Komplexität und allen Brüchen hier in der Region ein wunderbares ist. Ilmenau hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Der politische Umbruch im Großen hat auch viele kleine Umbrüche hinterlassen, die zum Teil schon gemeistert sind, auch wenn andere noch spürbar sogar sichtbar sind. Viele Menschen haben 1990 aus der Not eine Tugend gemacht. Das prägt die Stadt bis heute.

Es gab kaum mehr so viele Unternehmensgründungen im technischen Sektor wie Anfang der 90er-Jahre. Diese Unternehmen prägen Ilmenau noch heute und sind unser wirtschaftliches Rückgrat.