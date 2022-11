Viele Unternehmen im Ilmkreis rechnen mit Personalproblemen

Ilm-Kreis. Die Personalsituation bei Firmen im Ilm-Kreis verschärft sich in den nächsten Jahren. Dies und mehr ergab eine Umfrage.

Jedes zweite Unternehmen in Südthüringen zeigt sich in einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) skeptisch, ob die Region attraktiv genug für Beschäftigte ist. Seit einem Jahrzehnt ist die Zahl der Beschäftigten an Südthüringer Standorten laut IHK weitgehend unverändert. Trotz Alterung und Bevölkerungsrückgang konnten die Mitarbeiterzahlen gehalten werden. Mit dem Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge wachsen jedoch die Herausforderungen für die Betriebe, 48 Prozent melden freie Stellen. Im Vergleich zu 2021 gibt es besonders viele freie Stellen in Kleinstbetrieben.

„Moderne Personalpolitik folgt dem Dreiklang aus finden, binden und qualifizieren von Mitarbeitern. Je nach Größe und Finanzkraft der Unternehmen fällt dies unterschiedlich leicht. Die steigende Zahl unbesetzter Stellen in Kleinstbetrieben zeigt, dass diese Unternehmen zunehmend im Wettbewerb um geeignetes Personal ins Hintertreffen geraten oder die Weiterbildungsangebote, Lohnbestandteile und Sozialleistungen nicht ausreichen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas.

Jedes zweite Unternehmen fordert, dass Südthüringen für Beschäftigte attraktiver gemacht werden muss. Vor allem Baugewerbe, Industrie und Handel sehen Defizite. Zudem solle Bürokratie abgebaut und berufliche Bildung gestärkt werden. Gast- und Verkehrsgewerbe sprechen sich zudem dafür aus, die Einstellung ausländischer Fach- und Arbeitskräfte zu erleichtern.

Rund 61 Prozent der Unternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren mit Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen. Lediglich ein Zehntel erwartet keine Personalprobleme.