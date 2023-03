Vielfältige Facetten jüdischen Lebens in Arnstadt erleben

Zur langen Nacht der jüdischen Kulturen am 11. März spricht Jörg Kaps in Arnstadt über das jüdische Leben in der Kreisstadt. (Archivfoto)

Arnstadt. Zur langen Nacht der jüdischen Kulturen am 11. März wird zu einem Vortrag mit Klezmer in den Rathaussaal in Arnstadt eingeladen.

Im Rahmen der jüdisch-Israelischen Kulturtage wird am kommenden Samstag, 11. März, in ganz Thüringen zur langen Nacht der jüdischen Kulturen eingeladen. In Arnstadt nimmt Jörg Kaps, der Beauftragte für politische Bildung und das jüdische Erbe Arnstadts, die Besucher ab 19.30 Uhr im Rathaussaal bei einem Vortrag mit auf Spurensuche nach dem jüdischen Leben in der Kreisstadt. Begleitet wird die Veranstaltung durch das Duo Azind. Mit Geige, Akkordeon, Mandola und Basspedal begeben sie sich auf musikalische Reise durch Osteuropa. Dabei präsentieren sie Klezmer, instrumentale Festmusik, die in üdischen Gemeinschaften Osteuropas zur Begleitung von Festen gespielt wurde.

Infos und Tickets unter: www.juedische-kulturtage-thueringen.de