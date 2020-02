Vielseitiges Konzertprogramm in Dornheim

Hochkarätige Konzerte, eine Gedenkveranstaltung sowie der traditionelle Weihnachtsmarkt stehen im Veranstaltungsprogramm für 2020, das der Freundeskreises zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim jetzt herausgegeben hat. Insgesamt sind 15 Veranstaltungen aufgeführt.

Los geht es bereits am 21. März mit dem Bach-Festival Arnstadt. Die Gäste sind an Bachs Geburtstag zu einer Kaffeetafel ins Bachstübchen eingeladen, danach können sie an der Orgel Antje Lena Schlüter lauschen. Zu Ostern gastieren dann die Thüringer Bachwochen erneut in Dornheim.

Die Haarhäuser Musicfriends, Das Duo La Vigna (Blockflöte und Laute/Theorbe), Uli Fasshauer aus Arnstadt, die Jena Jubilee Singers und das Collegium musicum Erfurt werden 2020 ebenfalls erwartet. Zum Thüringer Orgelsommer spielt Sara Musimeci aus Italien in der Traukirche.

Ein Höhepunkt des Jahres wird am 11. Juli die Gedenkveranstaltung für Johann Gottfried Gregorii sei. Er war von 1733 bis 1770 Pfarrer in Dornheim, wo er auch starb. Er kümmerte sich unter anderem um die Erhaltung der Kirche und lenkte die Aufmerksamkeit seiner Vorsetzten auf die schlechten Bedingungen für die Schulkinder und den Lehrer im Dorf. Unter dem Pseudonym Melissantes war der Geograf und Universalgelehrte einer der meistgelesenen Schriftsteller in der Zeit des Barock.

Diese Gedenkveranstaltung zum 250. Todestag von Melissantes ist ein Gemeinschaftsprojekt des Melissantes-Gymnasiums in Arnstadt und des Freundeskreises. „Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, den Namen und die Bedeutung des barocker Polyhistors und ehemaligen Pfarrers von Dornheim, Johann Gottfried Gregorii, noch mehr bekannt zu machen. Für die Schüler des Gymnasiums, die auch die Festrede und die kulturelle Umrahmung übernehmen werden, ist es gleichzeitig die Schuljahresabschluss-Veranstaltung“, informierte Jürgen Frey vom Freundeskreis.

Im weiteren Jahresverlauf stehen außerdem ein Klezmer- sowie Chorkonzerte auf dem Programm. Zum Tag des offenen Denkmals lädt der Freundeskreis ebenfalls wieder ein.