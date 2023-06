Vielzahl von Instrumenten an der Arnstädter Musikschule kennenlernen

Arnstadt. Gitarre, Klavier oder Keyboard gehören zu den gefragten Instrumenten am Arnstädter Musikschulstandort.

Fröhliches Klaviergeklimper, vorsichtiges Saitenstreichen oder wildes Trommeln auf dem Schlagzeug – es waren allerlei Töne, die aus den Räumen der Musikschule drangen. Zum Tag der offenen Tür konnte eine Vielzahl an Instrumenten ausprobiert werden. Zum Beispiel der große Kontrabass. „Für Kinder gibt es aber auch kleinere Instrumente“, erklärte Ronald Güldenpfennig dem kleinen Carl Lion. Und warum sollte man bei der Instrumentenauswahl auf Bass setzen? „Weil er ungeheuer vielseitig ist. Man kann klassische Musik machen, aber auch Jazz. Jede Band braucht einen Bass“, so der Lehrer.

Schulleiter Björn-Helmer Schmidt würde sich für dieses Instrument mehr Schüler wünschen. „Generell suchen wir Streicher“, sagte er. „Auch Viola, Violine und Cellocello.“ Denn gern würde die Musikschule auch in Arnstadt wieder ein Kammerorchester bilden, so wie es dies in Ilmenau gibt. Aber „Streichinstrumente sind leider gerade nicht so gefragt“, weiß Schmidt. „In“ sind eher Gitarre, Klavier oder Keyboard.

Dass man in der Musikschule auch ein Instrument erlernen kann, was viele vorher vielleicht gar nicht kennen, zeigte Klaus Christian Kaufmann. Nämlich das Vibraphon. Dessen Platten bestehen anders als beim Marimba- oder Xylophon nicht aus Holz sondern aus Metall. Zudem kann ein Vibrato zugeschaltet werden. „Das Instrument ist aus dem Bestreben, die menschliche Stimme nachzuahmen, entstanden“, erklärte er Lydia und Carl. Und dass Profis nicht nur zwei sondern gleich vier Schlagstöcke benutzen.

Konzert der jüngeren Musikschüler

Besser bekannt dürfte die Querflöte sein, die Ute Glatkowski den Besuchern näher brachte, unter anderem Mira und Emma, die sich über die ersten Töne freuen, die sie dem Instrument entlocken konnten. „Das schafft nicht gleich jeder“, lobte die Lehrerin. Einfacher hatten es die Kinder, die im Keller bei Frank Basner das Schlagzeug ausprobierten. Mal nach Herzenslust draufhauen, das machte nicht nur Samuel sichtlich Freude.

Bevor all die Instrumente ausprobiert werden konnten, gab es erstmal ein Konzert der jüngeren Musikschüler, die nicht nur ihr Können zeigen, sondern auch die einzelnen Instrumente wie Saxophon, Trompete oder Klarinette vorstellten. Was schon die ganz Kleinen in der Musikschule alles lernen können, stellte später die musikalische Früherziehung vor.

Und natürlich stehen nicht nur Instrumente auf dem Lehrplan sondern auch Gesang. „Und zwar genauso klassischen wie Popgesang,“ wie Björn-Helmer Schmidt betonte. Auch eine Neuigkeit konnte er fürs neue Schuljahr verkünden. „Wir haben jetzt auch einen Lehrer für E-Bass und würden uns über Schüler in diesem Bereich freuen.“

Generell sei die Schülerzahl nach den anstrengenden Coronajahren mit viel Distanzunterricht stabil geblieben. „Da bedanken wir uns sehr bei den Eltern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Eine solche gibt es auch mit dem Schulförderverein, der den Tag nutzte, um Spenden zu sammeln. „Wir unterstützen auf vielfältige Weise, zum Beispiel haben wir Klangklötzer für die musikalische Früherziehung angeschafft und Rollen, damit die zwei Klaviere von einem Raum in den anderen transportiert werden können“, erzählte Vorsitzende Kristin Petrasch.

Musikschule ist nicht nur etwas für Kinder

Besonders wichtig ist dem Förderverein auch, jenen Schülern Dank zu sagen, die das Leben nun in die Welt hinaus spült. Kommenden Donnerstag beim „Kleine Hände, große Musik“ Konzert im Rahmen des Bach-Festivals wird die Verabschiedung stattfinden. „Es ist ja nicht nur der Unterricht und das Üben zuhause, viele stehen zu Auftritten bereit, wenn die Stadt eine Veranstaltung hat, die Stadtwerke eine Ausstellung eröffnen oder die Sparkasse etwas organisiert. Dann sind die Schüler auch am Wochenende da“, erklärt Kristin Petrasch.

Der Nachwuchs, der nun in diese Fußstapfen treten soll, wurde hoffentlich gefunden. Wobei die Musikschule keineswegs nur etwas für Kinder sei, wie der Leiter betont. Auch wer sich im Ruhestand den Wunsch ein Instrument zu erlernen, erfüllen möchte, ist herzlich willkommen. Und alle altersmäßig dazwischen natürlich auch.