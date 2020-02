Vier Tage Musik mit Stadtpfeifern und Virtuosen

Ludwig Güttler – der Name hat Klang. Der weltweit gefeierte Trompetenvirtuose bestreitet mit seinem Blechbläserensemble in diesem Jahr das Abschlusskonzert des Bach-Festivals in Arnstadt. Zahlreiche Musikfreunde haben sich dafür ihre Plätze in der Bachkirche schon gesichert.

Der Kartenvorverkauf läuft insbesondere für das Güttler-Konzert sehr gut, sagte Festivalmanagerin Alexandra Lehmann auf Anfrage. Sie bereitet gemeinsam mit dem Kantor und künstlerischen Leiter Jörg Reddin die Veranstaltungsreihe des Kulturbetriebes vor.

Vom 19. bis 22. März finden in und um Arnstadt 27 Veranstaltungen statt, „Die Stadtpfeifer der Bachfamilie“ sind dabei das Hauptthema. Ihnen widmet sich das Eröffnungskonzert „Echte Stadtpfeifer“ am 20. März mit der Capella de la Torre sowie am gleichen Tag eine Stadtführung mit Birgit Messerschmidt, die an Originalplätze führt.

Ganz anders das Thema der Kinderveranstaltung im Arnstädter Theater, mit der das Festival diesmal beginnt. Die Mädchen und Jungen im Vor- und Grundschulalter dürfen sich auf das Erzählkonzert „Ali Baba und die 40 Räuber“ freuen. Dafür sind noch Tickets zu haben, so der Hinweis. Mehrere Schulen hatten Interesse signalisiert, sich bisher aber noch nicht zurückgemeldet.

Glockenspiel und eine Pause mit Bach

Auf dem Festivalprogramm stehen Veranstaltungen für jedes Alter wie auch jeden Geldbeutel. So gibt es ein Glockenspiel-Sonderkonzert vom Jacobsturm auf dem Ried am 21. März, um 16 Uhr (nicht 15 Uhr, wie versehentlich im Programmflyer gedruckt). Bei „15 Minuten Bach“ zur Mittagszeit mit Jörg Reddin und Ann-Helena Schlüter kann man sich in der Bachkirche kostenfrei eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen. Der Kunst- und Ostermarkt im Rathaus findet am Wochenende wieder statt, das Festival wartet auch wie gewohnt mit kulinarischen Angeboten auf.

Wer Neues zu Johann Sebastian Bach und seiner Familie erfahren möchte, ist bei einem musikalischen Vortrag zu Anna Magdalena Bach im Bachhaus sowie bei einer Führung mit dem Kurator der neuen Bach-Ausstellung im Schlossmuseum richtig. Zur traditionellen Bach-Ehrung an dem vor 35 Jahren eingeweihten Denkmal auf dem Markt gibt es ein Wiedersehen mit dessen Schöpfer Bernd Göbel, der sein Kommen zugesagt hat.

Alexandra Lehmann mit dem Programm des Bach-Festivals, das vom 19. bis 22. März in Arnstadt und Umgebung 27 Veranstaltungen bietet.. Foto: Hans-Peter Stadermann

Überaus vielfältig ist wieder das Konzertangebot – vom Wandelkonzert der Musikschule über ein Showkonzert mit Felix Reuter bis zum Geburtstagskonzert mit dem Thüringer Bach Collegium und als Abschluss der schon erwähnte Ludwig Güttler. Alexandra Lehmann legt Musikfreunden ebenso den Besuch der Traukirche in Dornheim ans Herz, wo das junge Talent Ann-Helena Schlüter „Poesie an der Orgel“ verspricht.

Um Bachs Geburtstag mitzufeiern, haben sich bereits zwei größere Reisegruppen angemeldet. Kartenbestellungen würden aus ganz Deutschland eintreffen, heißt es aus dem Kulturbetrieb. Pauschalen mit Übernachtung und Konzertkarten konnte man diesmal leider nicht anbieten. Die Hotels seien voll, man habe die Künstler auch nicht wie sonst in einem Haus unterbringen können, sagte Alexandra Lehmann.

Tagesabschluss beim Wirtschaftsforum

Erstmals geht das Festival 2020 in die Verlängerung und sorgt am 25. März für den musikalischen Tagesabschluss bei einem Wirtschaftsforum im Industriegebiet Erfurter Kreuz, das sich der Mobilität der Zukunft widmet. Organisator ist die „Neue Wirtschaft Mitte“, zu der die Initiative Erfurter Kreuz gehört, die sich auch in der Liste der Sponsoren für das Festival findet. Unterstützer wie sie tragen dazu bei, dass Bachs Musik in Arnstadt weiter lebendig bleiben kann.