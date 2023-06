Virtuoses Chorkonzert in der Liebfrauenkirche in Arnstadt

Der Thüringische Akademische Singkreis bringt am 17. Juni in der Arnstädter Liebfrauenkirche Werke von Johann Sebastian Bach zu Gehör.

Der Kammerchor Thüringischer Akademischer Singkreis gibt am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr ein Konzert in der Liebfrauenkirche in Arnstadt.

Im Mittelpunkt steht die virtuose Motette für Doppelchor „Singet dem Herrn ein neues Lied“ von Johann Sebastian Bach, heißt es in einer Mitteilung. Dazu erklingt Chormusik von Stephan Otto und dem zeitgenössischen lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds.

Die Orgel spielt Kantor Jörg Reddin.