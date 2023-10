Vokabeln lernen im Sekundentakt im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. An der Volkshochschule beginnen in Kürze etliche neue Kurse.

Gleich mehrere neue Kurse und Vorträge stehen im Programm der Volkshochschule. Am Donnerstag, 19. Oktober, wird ein Onlinekurs zum Thema „Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt“ angeboten, der sich nicht nur an Schüler richtet. Los geht es um 19 Uhr.

Ein Kochkurs zum Thema „Kochen mit Hülsenfrüchten“ findet am Dienstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr in der Volkshochschule in Arnstadt statt.

Freie Plätze gibt es noch für den Kurs „Stimmtraining Intensiv für Dozierende, Lehrende, Erziehende u.a. Sprechberufe“. Los geht es am Dienstag, 24. Oktober, um 16.30 Uhr am Standort Ilmenau.

Ein Patchwork-Nähkurs für Einsteiger beginnt am Montag, 16. Oktober, um 18.15 Uhr in Ilmenau. Nähmaschinen sind vorhanden, eigene können aber mitgebracht werden.

In Arnstadt beginnt am Dienstag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr ein Nähkurs, der sich an Einsteiger, aber auch an Fortgeschrittene richtet.

Wer Türkisch lernen möchte, kann ab Montag, 16. Oktober, 17.15 Uhr, in Ilmenau einen Schnupperkurs Türkisch für Anfänger besuchen. Der Kurs vermittelt einen ersten Einblick in das Wesen der türkischen Sprache.

Anmeldung unter Telefon: 03628/ 61070 oder 03677/64550