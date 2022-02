Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau: Lachyoga bringt das Glück zurück

Ilm-Kreis. Neue Kurse starten im Ilm-Kreis: Auch für Eltern, Zeichenfreunde und Zumba-Fans wird etwas geboten.

Etliche neue Kurse starten in den nächsten Tagen an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau.

So heißt es am Samstag, dem 5. März, ab 9.30 Uhr in Ilmenau „Lach Dich glücklich mit Lachyoga“. Der Workshop dauert anderthalb Stunden. Am 12. März wird derselbe Kurs ebenfalls ab 9.30 Uhr in Arnstadt angeboten.

„Vorsicht Bauarbeiten! Was die geistige Entwicklung von Kindern uns Eltern abverlangt“ ist das Thema eines Kurses, der am 4. März um 18 Uhr in Ilmenau beginnt. Das Seminar soll große Meilensteine in der geistigen Entwicklung der Kinder und neuronale Prozesse darlegen, damit Eltern das Verhalten ihrer Kleinen besser verstehen und somit mehr Gelassenheit aufbringen können. Es werden elterliche Verhaltens- und Erziehungsmuster besprochen, die enorme positive Veränderungen herbeiführen und die Eltern-Kind-Bindung stärken.

Ein Zumba-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene beginnt am 14. März um 19.30 Uhr in der Ilmsporthalle in Ilmenau.

Zudem bietet Künstlerin Elena Timtschenko ab dem 21. Februar, 13.45 Uhr, in Ilmenau einen Mal- und Zeichenkurs an.

Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon: 03677/ 64 550 und 03628/ 61 070 oder per Mail unter anmeldung@vhs-arnstadt-ilmenau.de möglich.