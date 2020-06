Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau startet mit Sommersemester

Ilm-Kreis. Es ist ein Novum, ein Meilenstein in der Geschichte der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau. Denn erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bietet die Einrichtung ein Sommersemester an. Die Kurse laufen bereits seit Montag.

Auch die Volkshochschule des Ilm-Kreises ist von der Corona-Krise betroffen. Im März schließen die Pforten auf unbestimmte Zeit, die Kurse sind unvollendet und die Teilnehmer außen vor. So wichtig diese Entscheidung für den Infektionsschutz war, so bitter war sie für die Kursteilnehmenden. Wir legen in diesem Jahr aber ein Zwischensemester ein unter strengen Infektionsschutzauflagen, um dem Bedürfnis nach Bildung gerecht werden zu können“, sagt Landrätin Petra Enders (Linke).

Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau sei eine wichtige Säule des lebenslangen Lernens in unserer Gesellschaft. Sie sei ein Ort des Miteinanders, des Austausches und des Wissens – gerade in Zeiten der Krise. Deshalb sei es ihr und dem Direktor Rüdiger Hahn so wichtig, den Menschen des Ilm-Kreises wieder verschiedene Angebote zu unterbreiten. Allerdings seien das nicht unbedingten die gleichen Kurse wie die im Frühjahrssemester. „Die bauen auch nicht aufeinander auf oder werden fortgesetzt“, erklärt der Direktor. Denn für die geplanten 91 Kurse mit 1590 Unterrichtseinheiten im Sommersemester müssen sich die Interessierten neu und online anmelden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Neue Formate imSommersemester

Das Sommersemester wird vom 2. Juni bis 31. Juli gehen. Während der Schließung der Volkshochschule sind einige Angebote online, in einem digitalen Klassenraum durchgeführt wurden. Das Team rund um Rüdiger Hahn hat aber auch neue Ideen entwickelt, so dass das Zwischensemester nun ein bunter Mix aus Präsenz- und Onlinekursen ist. Dabei werden die Räumlichkeiten der Einrichtungen genutzt, aber auch die Natur und ihre vielfältigen Möglichkeiten. Zu den neuen Formaten gehören Sportkurse im Freien genauso wie Online-Yoga-Kurse und Fotokurse via Internet.

Dank finanzieller Unterstützungsteigen die Kursgebühren nicht

Bei aller Freude über die hohen Anmeldungszahlen, verweist Rüdiger Hahn aber auch auf ein umfassendes Hygienekonzept. „Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten.“ Pro Kurs werden deutlich weniger Teilnehmende zugelassen als sonst. Es wird auf dem Mindestabstand geachtet und in den Treppenhäusern muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Mit einem Einbahnstraßensystem werden die Kontakte in allen Häusern der Volkshochschule verringert.

In Räumen werden nicht mehr als zwei Kurse pro Tag stattfinden. Dazwischen werden die Räume und Flure umfassend gereinigt. Die Kurse starten zeitversetzt voneinander. „Die Vhs hat immer noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Für Sportkurse müssen eigene Decken und Unterlagen bereitgehalten werden.“

Neben den neuen Angeboten in Arnstadt und Ilmenau sowie in den Außenstellen in Großbreitenbach und Stadtilm die auch wieder Gesundheit und Sport, Kultur und Gesellschaft umfassen, gehen Direktor und Landrätin auch auf die finanzielle Situation ein. „Wir haben einen Bildungsauftrag und den wollen wir auch erfüllen“, so Hahn. Und die Landrätin fügt hinzu, dass „Bildung für die Gesellschaft nicht mit Geld aufzurechnen“ sei. „Bildung muss bezahlbar sein.“ Finanzielle Unterstützung erhält die Volkshochschule auch vom Kreis – jährlich fließen 400.000 Euro. Und das auch während der Corona-Krise. Bedeutet, dass die Kurspreise für die Teilnehmer nicht erhöht werden. Gleichzeitig sei die Einrichtung dabei, das Geld der nicht stattgefundenen Kurse im vorzeitig beendeten Frühjahrssemester zurückzuzahlen. „Aber wir bitten um Verständnis, dass dies nicht so schnell geht“, so der Direktor.

Nun freuen sich Direktor und Landrätin erst einmal, dass es eine Lösung gibt, den Menschen nach der Zwangsschließung wieder ein Bildungsangebot zu unterbreiten.