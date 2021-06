Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau startet wieder Präsenzkurse

Ilm-Kreis. Ab dem 1. Juli sind Anmeldungen für das Herbstsemester möglich. Was geboten wird, lesen Sie hier:

Präsenzkurse darf ab sofort wieder die Volkshochschule anbieten. Allerdings wird nicht das für das Frühjahrssemester geplante Kursprogramm gestartet. Vielmehr werden nun ausgefallene Kurstage aus dem Herbstsemester 2020 nachgeholt. Auch Einzelveranstaltungen und Vorträge finden statt. In den Sommerferien wird auf den Talentcampus eingeladen.

Ab dem 1. Juli sind Anmeldungen für das Herbstsemester 2021 möglich. Die Mitarbeiter im Büro sind erreichbar unter Telefon: 03628 / 61070 sowie 03677 / 64550.

Allerdings seien die Planungen mit vielen Unsicherheiten behaftet, schränkt Mandy Hallbauer, die stellvertretende Direktorin, ein. Das Kursgeschehen finde mit Blick auf die Pandemielage auf Grundlage der aktuell gültigen Landesverordnung statt. Insofern könnten sich auch kurzfristige Änderungen ergeben.

Hallbauer verwies zugleich aber auf zwei Vorträge, die in Kürze stattfinden. Am 21. Juni ab 20 Uhr geht es um „Sicher und richtig verkaufen mit Ebay-Kleinanzeigen“ und am 28. Juni ab 20 Uhr um „Das liebe Geld. Ihre Finanzen im Griff“. Beide Kurse finden in Ilmenau statt – kostenlos, mit Durchführungsgarantie und ohne Anmeldung.

Das aktuelle Kursprogramm findet sich auf der Internetseite unter https://vhs-arnstadt-ilmenau.de