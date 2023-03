Volkshochschule Arnstadt lehrt Schreiben wie die Großeltern

Die Volkshochschule in Arnstadt bietet einen Sütterlin-Kurs an. (Archivbild)

Arnstadt. Bei der Volkshochschule in Arnstadt kann man die alte deutsche Handschrift Sütterlin erlernen oder vertiefen.

Zu „Sütterlin. Altdeutsche Schriften lesen und schreiben lernen“ lädt die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau nach Arnstadt ein. In diesem Kurs können bereits erworbenen Kenntnisse anhand verschiedener Lese- und Schreibübungen vertieft werden, Anfänger sind auch willkommen. Bitte bringen Sie ein Schreibgerät, möglichst einen Füllhalter mit.

In vielen Familien schlummern Zeugnisse aus vergangenen Zeiten: Urkunden, (Liebes-) Briefe der Großeltern, Ortschroniken, Behördenbriefe, Kriegstagebücher oder Kochrezepte. Doch dieser Schatz wird bald nicht mehr zugänglich sein, wenn die alte Handschrift nicht mehr gelesen werden kann. Die heutige allgemeine Schreibschrift (die lateinische Schrift) gilt seit 1941. Die Sütterlin-Schrift wurde 1911 vom Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin entwickelt. Bis 1941 wurde Sütterlin in den Schulen gelehrt, bevor es vom lateinischen Alphabet abgelöst wurde.

Die Termine sind am Freitag, 10. März, 16.45 bis 20 Uhr und am 11. März von 9 bis 16 Uhr bei Dozentin Birgit Tröße in der Volkshochschule Arnstadt. Als Kleingruppe mit fünf Teilnehmern beträgt die Kursgebühr 78 Euro, ab sieben Teilnehmern 60 Euro.

Anmeldung in den Geschäftsstellen oder auf der Homepage www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.