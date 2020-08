Ilm-Kreis: Volkshochschule startet ins neue Semester

Die Volkshochschule bietet in Arnstadt und Ilmenau auch Kreativkurse, etwa im Töpfern, an.

Ruhig ging es in den vergangenen Monaten in der Volkshochschule in Arnstadt und in Ilmenau zu. Erst bremste Corona die Kursteilnehmer und Dozenten in ihrem Wissensdrang aus, dann begannen die Semesterferien. „Am 7. September starten wir aber wieder“, betonte gestern Michaela Opel, die Fachbereichsleiterin für Kunst und Gesellschaft.