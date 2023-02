Volkszählung im Arnstädter Stadtwald

Arnstadt. Datensammlung zu Baumbestand und Holzmengen im Arnstädter Stadtwald soll Grundlage für artenreichen und stabilen Dauerwald bilden.

In den kommenden Tagen beginnt die sogenannte Forsteinrichtung für den fast 1500 Hektar großen Stadtwald von Arnstadt. Darüber haben sich Vertreter der Stadt und von Thüringen-Forst verständigt. „Eine Forsteinrichtung ist so etwas wie eine Volkszählung im Wald“, erklärt Chris Freise, der Leiter des zuständigen Forstamtes Erfurt-Willrode, zum Auftakt dieser Maßnahme. Dabei würde der Baumbestand genauestens erfasst, so dass am Ende neben einem aktuellen Kartenwerk auch ein „naturales Sachdatenwerk“ entstehe.

So soll jede Waldfläche der Stadt Arnstadt in den nächsten Monaten aufgesucht werden, um dort Proben zu entnehmen sowie den Bestand und die Holzmengen festzuhalten. Im Anschluss werden sämtliche Daten digitalisiert, um die Basis für die Planungen der nächsten zehn Jahre zu bilden.

63 verschiedene Baumarten im Arnstädter Stadtwald

„Wir haben 63 verschiedene Baumarten in unserem Stadtwald“, sagt Martin Simons, Revierleiter Espenfeld, bei der Vor-Ort-Begehung. Die Bäume stünden mit Absicht nicht in Reih und Glied, sondern wie in einem natürlichen Wald wild durcheinander. Das Ziel sei der artenreiche, stabile Dauerwald – ein Mix aus jungen und alten Bäumen sowie verschiedenen Arten, die sich gegenseitig ergänzen.

Bei einem weiteren Revierbesuch oberhalb von Reinsfeld wurde an Beispielen deutlich, was den Forstleuten große Sorgen bereitet: Trockenheit, Borkenkäfer und Wildverbiss junger Tannen. Auch solche Risiken beschäftigen den Thüringen-Forst, der im gesamten Freistaat für rund 64.000 Hektar Wald die Forsteinrichtung erstellt. Die Einrichtung für den Arnstädter Stadtwald soll im Frühjahr abgeschlossen sein und bis 2034 gelten.