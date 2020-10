Sie mag ja kleine Dinge, sagt Angela Merkel. Das „Makrönchen“ aus Frankreich oder das „Kimchen“ aus Nordkorea. Aber das kleine „Berlinchen“ ist ihr dann doch nicht ganz geheuer. Ob ihr Fahrer sie da wirklich am richtigen Ort für die Feierlichkeiten zur Deutschen Wiedervereinigung abgesetzt hat?

Schon der Auftakt zur neusten Musical-Eigenproduktion des Theaters im Schlossgarten mit der Paderbroner „Theaterhits“-Truppe um Doppel-Intendant Oliver Meier und Frank Sitter mit dem vielsagenden Titel „Voll vereinicht“ lässt erahnen, politisch-ernst dürften diese Feierlichkeiten nicht werden. Theatervereinsvorsitzender Reinhard Köhler wird anderthalb Stunden später, als der begeisterte Applaus des Premierenpublikums verebbt ist, sogar von einem neuen Genre sprechen, das man da erfunden habe, dem Satire-Musical.

Merkel, Hasselhoff und Lindenberg teilen sich ein Hotelzimmer

Bundeskanzlerin Angela Merkel zählt wahrscheinlich zu den am häufigsten parodierten Menschen unserer Zeit. Ein ausgewachsenes Musical dürfte sie aber noch nicht getragen haben. Autor Andrew Robb, Regisseur Mario Zuber und Darstellerin Monika Disse gelingt dabei das Kunststück, bei allem Humor die Darstellung nie ins Respektlose abgleiten zu lassen. Es menschelt eher, man kann sich vorstellen, dass auch die echte Merkel manchmal verzweifelt ist, wenn wieder alle an ihrem Stuhl sägen, ihr zum tausendsten Mal der „Wir schaffen das“-Satz vorgehalten wird oder der Wladimir und der Donald auf dem roten Telefon mit Belanglosigkeiten anrufen.

Dass Monika Disse ein ganzes Stück jünger – und schlanker – als die Kanzlerin ist, tut der Illusion keinen Abbruch, wird zudem charmant erklärt. Fernsehen mache halt alt, heißt es. Auch Fabian Rogall als zweiter Feiergast David Hasselhoff schlägt das Original in Sachen Jugend und Attraktivität um Längen. Er habe halt einen guten Schönheitschirurgen gehabt, erklärt Fabian/David. In Sachen Stimme jedenfalls steht der junge Mann dem Original in nichts nach.

Dem Vorbild genial ähnlich ist der Dritte im Bunde: Sascha Laue als Udo Lindenberg, der sich mit Merkel und Hasselhoff ein Zimmer in einzigen Hotel des brandenburgischen Örtchens teilen muss. Laue, der in Arnstadt schon sein eigenes Musical „Herrscher der Träume“ auf die Bühne brachte und in diversen Märchen mitspielte, ist in Gestik und Mimik, Sprache und Bewegung einfach perfekt – ein Udo Lindenberg, der sich nuschelnd und voller Selbstüberzeugung über die Bühne bewegt. Einzig beim Singen blitzt dann und wann ein Unterschied auf. Vierter im Darstellerbunde ist Maximilian Reinhard. Eigentlich der musikalische Arrangeur und klavierspielende Begleiter (nicht nur) dieses Stückes, darf er diesmal auch seinem schauspielerischen Affen Zucker geben, als Berlinchen-Bürgermeister, dem es so gar nicht passt, dass die prominenten Gäste seine Einheitsfeier durcheinander bringen wollen.

Doch bis es soweit ist, darf herzlich gelacht werden bei allerhand absurden Situationen. Und es darf fleißig mitgeklatscht werden, denn was wäre ein Musical ohne Musik. „Voll vereinicht“ setzt da auf bekannte Lieder mit Zeitkolorit. So darf natürlich der „Sonderzug nach Pankow“ ebenso wenig fehlen wie Hasselhoffs „Looking for Freedom.“ Nicht jeden Titel gibt es dabei in Originalform, ab und zu hat Maximilian Reinhard auch einen Berlinchen-Schlänker eingebaut, so wenn es eben nicht der Michael ist, der den berühmten Farbfilm vergessen hat, sondern der Merkel-Gatte.

„Voll vereinicht“ dürfte jedenfalls alle Zutaten für einen weiteren Bühnenerfolg aus der Arnstadt-Paderborner Kooperation haben. Ein stimmiges Skript, flotte Musik, gute Darsteller und viel Humor.