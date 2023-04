Voller Saal zum Folktanz im Gemeindehaus

Arnstadt. Zugereiste und Arnstädter hatten ihren Spaß zum Folktanzabend mit Band und Workshop.

Der Saal des Evangelischen Gemeindehauses füllte sich am Samstagabend nicht nur von zugereisten Erfurtern, Weimarern, Ilmenauern, sogar tanzfreudige Arnstädter waren dabei. Zum Einführungsworkshop wurden verschiedene Tänze angeleitet. Einer der am weitesten verbreitete Mixer ist die „Sternpolka“, ein Mitmachtanz mit Partnerwechsel auf der Grundlage einer aus Tschechien stammenden Melodie. Ein französischer Paartanz, die „Mazurka“ und ein portugiesischer Tanz mit zwei Paaren, der „Repasseado“ wurden ebenfalls von Marlies Rabisch, der erfahrenen Tanzanleiterin aus Erfurt eingeführt. Zu Beginn des Tanzabends mit der Band „Stubenfolk“ aus Erfurt war dann der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle hatten sichtlich Spaß und Freude dabei, die eingeführten Tänze neben anderen Kreis-, Ketten- und Paartänzen aus den Balkanländern und anderen Ländern Europas auszuprobieren. Die Instrumentenklänge von Gitarre, Mandoline, Akkordeon, Trommel und Klarinette erfüllten dabei im Wechsel nach traditionellen Tanzmelodien den Raum.

Zum Abschluss erfuhren die Anwesenden von der neuen Möglichkeit des wöchentlichen Übungstanzens in Arnstadt. Alle, die Freude haben an der Bewegung nach Musik und die sich für das traditionelle Folktanzen interessieren, sind an den Dienstagen der geraden Kalenderwochen von 19 bis 21 Uhr in den Gemeindesaal des Evangelischen Gemeindehauses Pfarrhof 4 eingeladen. An Dienstagen der ungeraden Kalenderwochen findet es im gleichen Zeitrahmen im Frauen- und Familienzentrum Arnstadt statt. Es ist ein kostenfreies Angebot der Evangelischen Gemeinde und des Frauen- und Familienzentrums für tanzfreudige Arnstädter, offen für jung oder alt, mit oder ohne Partner und für Anfänger oder Fortgeschrittene geeignet, so Martina Wenzlaff.