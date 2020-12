Volles Programm in der Landgemeinde Geratal

Geratal. Bürgermeister Dominik Straube (CDU) blickt auf das nächste Jahr voraus. In jedem Ort stehen Baumaßnahmen an.

Es war kein einfaches Jahr für das Geratal – und das trifft wohl für alle Kommunen im Landkreis zu. Dominik Straube (CDU) hätte sich wohl ein etwas anderes komplettes erstes Jahr als Bürgermeister der Landgemeinde gewünscht – doch dann kam Corona dazwischen. „Das konnte niemand ahnen, und auch niemand konnte Anfang des Jahres voraussehen, was das alles für Folgen hat“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Es waren große Herausforderungen durch die Gemeindeneugründung, „alles in allem haben wir es aber trotz Corona gut hinbekommen. Und nun laufen bereits die Planungen für die Vorhaben im nächsten Jahre auf Hochtouren – und die Liste dessen, was man sich in den einzelnen Orten vorgenommen hat, ist lang. Da ging und geht es jetzt vor allem darum, Fördermittel zu akquirieren, um alles auch inklusive der Eigenmittel auf gesunde finanzielle Beine zu stellen.