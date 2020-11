Vollsperrung bis Mitte Dezember

Die Bewohner von Liebenstein kann man nicht beneiden. Die 2018 begonnenen Bauarbeiten zum grundhaften Straßenausbau im Zuge der Landesstraße L 2149 in Liebenstein sollten schon am 31. Oktober diesen Jahres beendet sein. Nun bliebt die Straße – hier das fertiggestellte Stück bis zum Röderschlösschen – noch bis zum 18. Dezember voll gesperrt. Gegenwärtig werden noch Arbeiten am Gehweg erledigt. Ob diese geschafft werden, konnte am Mittwoch leider keiner beantworten.