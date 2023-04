Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Arnstadt ab 2. Mai

In Arnstadt kommt es vom 2. bis voraussichtlich 17. Mai zu einer Vollsperrung in der Ichtershäuser Straße. (Symbolfoto)

Arnstadt. Die L 3004/Ichtershäuser Straße in Arnstadt wird vom 2. bis 17. Mai wegen Straßenbaus voll gesperrt. So wird der Verkehr umgeleitet:

Wegen Straßenbaus wird die L 3004 in der Ortsdurchfahrt Arnstadt vom 2. bis 17. Mai voll gesperrt. Betroffen ist die Ichtershäuser Straße zwischen L 1044n, Thöreyer Straße (Opel) und Aral-Tankstelle. Der Verkehr wird in Richtung Erfurt und in Richtung Gewerbegebiet Arnstadt-Rudisleben über eine ausgeschilderte Umleitung geführt. Kaufland und McDonalds im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz sind nur über August-Broemel-Straße und Alfred-Ley-Straße erreichbar.