Vom Engagement Einzelner zum Rettungswesen

Seit 54 Jahren aktiv – die Björn-Steiger-Stiftung: Thomas Pflanz, einer der Stiftungs-Repräsentanten (Mitte), übergibt in einem Ort bei Greiz an die Feuerwehrkameraden Ralf und Theresa Lehninger einen neuen Defibrillator.

Astrid Reidemeister-Danz schreibt über eine besondere Stiftung, die etwas erreicht hat, was für uns heute selbstverständlich erscheint.

Stark sind die Menschen, die anderen helfen, ohne etwas zurückzuverlangen. Ganz richtig. Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an – und auf die Helfer der Helfer. Genauso wahr. Jeder von uns war schon in der Situation, hilflos zu sein. Dabei ist es egal, wie groß das persönliche Problem ist oder zu sein scheint. Wir fühlen uns dann ohnmächtig und den Schicksal ausgeliefert.

Wirklich hilflos im wahrsten Sinne des Wortes waren im Mai 1969 die Eltern des achtjährigen Björn Steiger. Nach einem Besuch im Schwimmbad wurde er von einem Auto angefahren. Trotz vieler Anrufe bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam nach über einer Stunde jede Hilfe wirklich zu spät und Björn verstarb noch während des Transports ins Krankenhaus an einem Schock. Wie es den Eltern zumute war, kann man sich kaum vorstellen.

Astrid Reidemeister Foto: André Heß

Trotzdem gründeten sie zwei Monate nach diesem Unfall die „Björn-Steiger-Stiftung e.V.“, um für ein einheitliches deutsches Rettungswesen zu kämpfen. Es schien ein aussichtsloser Kampf um zu rettende Menschenleben zu sein. Er dauerte über 6000 Briefe an Persönlichkeiten in Wirtschaft und Politik, unzählige Gespräche und eine Zivilklage gegen die Bundesrepublik, wegen unterlassener Hilfeleistung, bis am 20. September 1973 sich die Ministerpräsidenten der BRD und Bundeskanzler Willy Brandt über die einheitlichen Notrufnummern 110/112 einigten. Das Engagement einzelner Menschen kann die Berge der Hilflosigkeit durch tatkräftige Nächstenliebe ersetzen.

Schon im 18. Jahrhundert gibt es ein „Erste-Hilfe-Patent“

Nach 50 Jahren scheint es uns ganz selbstverständlich, dass immer Hilfe in der Not für uns da ist. Viele Rettungsorganisationen haben ihre Wurzeln im gelebten Christentum. Das spiegelt sich auch in den Namen wider: Malteser Hilfsdienst e. V., Johanniter-Unfall-Hilfe und Arbeiter-Samariter-Bund.

Schon 1776 gab es in der Regierungszeit von Carl-August von Sachsen-Weimar das „Erste-Hilfe-Patent des Herzogtums von Sachsen-Weimar“, das sich mit der Personenrettung außerhalb von kriegerischen Auseinandersetzungen befasste. Dass hier schon die Atemspende genannt und erklärt wurde, zeigt wie man die Fortschritte in der Medizin für alle anwandte. Heute brauchen leider häufig die Helfer Hilfe. Ihre Leistung, ihre Kompetenz wird oft nicht anerkannt.

Auch hier setzt die Björn-Steiger-Stiftung Maßstäbe, wenn sie Rettung für die Retter sucht.

Astrid Reidemeister-Danz ist Pastorin im Ruhestand.