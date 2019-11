Der November entspricht in diesem Jahr jedem Klischee: nass, kalt und neblig. Und egal, wo man auch hinkommt: Es wird geschnieft, geschneuzt und gehustet, was das Zeug hält.

Nun sind wir Männer ja schon bei einer Körpertemperatur von 27,1 Grad klinisch tot, wir sprechen da auch von extrem hohem Fieber. Allerdings und leider nur wir Männer. Das Mitleid der Frauen hält sich in diesem Stadium einer zweifelsohne schweren Grippe in Grenzen.

„Geh mit dem Hund. Und zwar eine große Runde, dann steckst du mich wenigstens nicht an“, bekam ich gestern Abend zu Hause u hören. Draußen traf ich dann eine andere Hundebesitzerin aus meiner Gasse. „Du siehst aber Scheiße aus“, so ihr Kommentar. Ich klagte ihr mein Leid, bekam aber noch vor dem dritten Satz den Tipp, mich doch bitteschön nicht so zu haben. An der Bushaltestelle stand die Frau eines Freundes. „Ihr solltet mal Kinder kriegen“, rief sie fröhlich über die Straße. Der liebe Gott wird schon gewusst haben, warum er das uns Männern untersagte.

Ich werde heute mal meine Mutti anrufen. Vielleicht heuchelt wenigsten sie ein bisschen Mitleid. Aber ich fürchte, ...