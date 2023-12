Vor 30 Jahren wurde CDU Ilm-Kreis gegründet

Im Saal des Schwarzen Hahns in Elxleben wurde zurückgeblickt auf 30 Jahre CDU Ilm-Kreis.

Elxleben Bei Feier in Elxleben erinnern Mitglieder an viele Weichenstellungen

30 Jahre ist es her, dass die CDU Ilm-Kreis gegründet wurde. Im Rathaussaal in Gehren schlossen sich am 4. Dezember 1993 die beiden Kreis-Verbänden Ilmenau und Arnstadt zusammen. Daran erinnerte jetzt Kreisgeschäftsführerin Elke Steitz.

Das Jubiläum wurde nun in Elxleben gefeiert. Der CDU-Kreischef Tankred Schipanski begrüßte unter den Gästen unter anderem den Landesvorsitzenden der CDU Thüringen, Mario Voigt. Dieser würdigte die Arbeit des Kreisverbandes in den letzten Jahrzehnten. Dabei habe man nicht nur im Ilm-Kreis Maßstäbe gesetzt, sondern auch Landes- und Bundespolitik geprägt.

Mit Claudia Crawford habe der Kreisverband eine Bundesministerin nach Bonn entsandt sowie mit Dagmar Schipanski eine Bundespräsidentschaftskandidatin. Beide gehörten jahrelang dem Bundesvorstand an. Aber auch in Thüringer Kabinetten war man mit Michael Krapp und Dagmar Schipanski viele Jahre vertreten. Gleiches gelte für die Abgeordneten des Land- und Bundestags.

Die über 80 Parteifreunde erinnerten auf der Feier an die Aufbauarbeit des Freistaates Thüringen und des Ilm-Kreises. Mit den beiden Altlandräten Lutz-Rainer Senglaub und Benno Kaufhold habe die CDU den Ilm-Kreis mitgeprägt. André Lange, der Landratskandidat, will daran anknüpfen.