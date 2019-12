Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor 540 Jahren könnte der Propst Karpfen blau gegessen haben

Gerade in Vorbereitung des Weihnachtsfestes, wenn viele Menschen wieder im alljährlichen Kaufrausch versinken, sollte man einmal versuchen, innezuhalten und sich an eigene Erlebnisse in der Vorweihnacht zu erinnern. Entdeckt man dann noch historische Verbindungen zum Heiligabend, ergeben sich wahre Glücksmomente. Meine Geschichte hängt mit Meerrettich und Weihnachtskarpfen zusammen. Kurz vor Heiligabend musste ich als Kind mit meinem Lieblingsopa am Rande des Gartens in Arnstadt Meerrettichwurzeln stechen, also ausgraben. Sie wuchsen tief und das Spatenblatt erreichte oft nicht ihr Ende. Trotzdem lohnte sich die Mühe und Oma konnte genügend vom scharfen Gemüse reiben. Der Meerrettich, mit Sahne verfeinert, diente dann als Beilage für das Festgericht am Heiligabend, den Weihnachtskarpfen. Man servierte ihn mit Toastbrot oder goldgelben Salzkartoffeln. Für mich Kleinen war es nun nicht das Lieblingsgericht, ich bekam damals statt des Karpfens eine Bratwurst. Trotzdem kann ich mich an den Duft von Karpfen blau, der das Haus durchzog, und an den würzigen Meerrettichgeruch erinnern. Heute freilich gehört beides, Karpfen und Meerrettich, auch zu meinen Leckerbissen. Doch nun zum historischen Bezug.

Mich durchfuhr ein regelrechtes Glücksgefühl, als ich beim Lesen in alten Schriften ebendiese Speisen bereits vor Jahrhunderten erwähnt fand. In den Rechnungen des Arnstädter Jungfrauenklosters vom Ende des 15. Jahrhunderts konnte ich Erwähnungen des Meerrettichs im Zusammenhang mit Ausgaben für Fisch entdecken. Der Propst führte damals seine eigene Rechnung bezüglich besonderer Ausgaben für die Küche. Darin waren auch Gelder für gekauften Fisch und für Meerrettich zur Weihnachtszeit und zu Silvester aufgeführt. Damals, vor 540 Jahren, also vor der Reformation, fastete man in der Adventszeit und der Heiligabend galt als hoher Fastentag, an dem man nur Fisch aß. Zwar erschien der Karpfen in dieser Klosterrechnung ausdrücklich nicht als Weihnachtsfisch, sondern namentlich Hechte und weitere „grüne“, also frische Fische. Vielleicht war der Karpfen ja bei letzteren mit dabei. Bereits zur Fastenzeit vor Ostern 1427 verspeiste man im Arnstädter Kloster Karpfen. Hechte und Karpfen wurden im Mittelalter religiös besonders hervorgehoben, weshalb man sie gerade zu Weihnachten gerne aß. Wenn auch für Arnstadt nicht konkret überliefert, sollten sich damals die Marterwerkzeuge Christi im Kopf des Fisches befinden. Aus den Kopfknochen wäre auch eine taubenähnliche Vogelgestalt zusammenzusetzen, die an den Heiligen Geist erinnern und gegen Hexen schützen sollte. Zudem meinte man, dass über den Augen des Karpfens ein mondförmiges Steinchen läge. Wer es zu Weihnachten fände, dem würde es Glück bringen. Interessant ist der am 12. Dez. 1479 in der Klosterrechnung ebenfalls erwähnte „rittich“ im Zusammenhang mit den „grünen“, Fischen. Am 2. Jan. 1480 war dann von „myr rettich“, also „Meerrettich“, die Rede. Den kannte man schon damals als beliebtes Gemüse und verzehrte ihn zum frischen Fisch. Übrigens steckte sich mein Opa stets eine Schuppe des Weihnachtskarpfens ins Portemonnaie. „Damit der Geldsegen nicht ausgeht“ sagte er mit einem Schmunzeln.

Peter Unger ist Vorsitzender Geschichtsverein Arnstadt.