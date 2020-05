Vorbereitungen für Freibadsaison in Gerstungen laufen

Die Gemeinde will ihr Freibad In der Steinau öffnen, wenn auch später als gewohnt. Derzeit ist aufgrund der Corona-Maßnahmen kein Freibadbetrieb thüringenweit erlaubt. Der offizielle Start in die Badesaison unter freiem Himmel erfolgte in Thüringen immer zum 15. Mai. Wie Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) im Gemeinderat auf Anfrage von Harry Weghenkel (LAD) erklärte, laufen jedoch die Vorbereitungen im Bad. „Auch wenn es erst Juli wird, wir wollen öffnen, sobald es geht", erklärte Hartung. Man verzichte jedoch auf die eigentlich für dieses Jahr geplanten Investitionen. „Wir erledigen nur das Nötigste, damit ein Badbetrieb stattfinden kann", teilte die Bürgermeisterin im jüngsten Gemeinderat mit.