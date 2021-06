Vorgaben für Geflügelhalter Ilm-Kreis gelockert

Ilm-Kreis. Die Ausbrüche der Geflügelpest in Thüringen wurden erfolgreich bekämpft.

Nachdem die Fallzahlen der Geflügelpest in Deutschland stark gesunken sind und die Ausbrüche in Thüringen vollständig bekämpft werden konnten, wurde die Anfang des Jahres erlassene Allgemeinverfügung vom 26. Mai vom Land widerrufen. Vorgaben für Geflügelhalter, wie Schuh- und Händedesinfektion an Ein- und Ausgängen der Haltungen, Zukaufsverbot über Geflügelmärkte, -börsen und mobile Händler sowie Fernhalten von Hunden und Katzen müssen nicht mehr umgesetzt werden.

Die Amtstierärzte des Ilm-Kreises empfehlen aber, Maßnahmen wie Händewaschen und Desinfektion weiter aufrechtzuerhalten.

www.ilm-kreis.de/Ämter/Veterinär-und-Lebensmittelüberwachungsamt