Vorlesetag für Senioren und Kinder im Ilm-Kreis

Arnstadt. Die bundesweite Veranstaltung wird zum Ende der Woche auch in Arnstadt und Gräfinau-Angstedt begangen.

Die Arnstädter Stadtwerke beteiligen sich am bundesweiten Vorlesetag mit einer besonderen Aktion. „Wir richten uns nicht an Kinder, sondern an Senioren“, erklärt Geschäftsführer Friedrich Reinhard Wilke. Dies habe man schon im letzten Jahr getan und wolle es nun fortsetzen. „Wir haben über den Seniorenbeirat Werbung gemacht und auch die Pflegeheime angesprochen“ so Wilke weiter.

Geschäftsführer mit von der Partie

Gelesen wird am Samstag, 18. November, von 14.30 bis 16 Uhr im Konferenzraum der Stadtwerke, Elxlebener Weg 8, unter anderem vom Geschäftsführer persönlich. „Ich habe verschiedene Bücher heraus gesucht, aus denen ich lesen werde und natürlich gibt es auch einen Kaffee“, erzählt Wilke und lädt alle Interessierten ein.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) hat sich für den Vorlesetag auch etwas überlegt: Jedem Kindergarten im südlichen Ilm-Kreis schenkt er ein Vorlesebuch. Zusätzlich ist Bühl am Freitag, 17. November, um 9.30 Uhr in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Gräfinau-Angstedt selbst zum Vorlesen.

Der bundesweite Vorlesetag, 2004 initiiert von der Stiftung Lesen und weiteren Partnern, findet alljährlich rund um den dritten Freitag im November statt.