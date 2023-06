Die Geschichte des Backhandwerks in Arnstadt ist am 15. Juni Thema bei der Buchlesung in der Gaststätte Zum Burgkeller. (Symbolfoto)

Vorlesung zum Bäckerhandwerk in Arnstadt

Arnstadt. In der Gaststätte „Zum Burgkeller“ findet am 15. Juni eine Buchlesung zu 750 Jahren Bäckerhandwerk in Arnstadt statt

Zu einer Buchlesung zur Geschichte des Bäckerhandwerks lädt der Kultur- und Heimatverein Arnstadt am Donnerstag, 15. Juni, um 17 Uhr in die Gaststätte Zum Burgkeller, Erfurter Straße 12, in Arnstadt ein.

Thematisch soll sich alles um die Geschichte des Handwerks in Arnstadt drehen. Grundlage dafür bildet das Buch „750 Jahre Bäckerhandwerk in Arnstadt von 1273 bis 2023“. Der Referent ist der Publizist Jürgen Ludwig, der selbst an der Chronik mitgewirkt hat.