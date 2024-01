Vorlesungen für Jugendliche

Ilm-Kreis Die erste Jugenduni an der Technischen Universität Ilmenau startet am 2. Februar.

Am 2. Februar öffnet die Technische Universität Ilmenau ihre Türen zum ersten Mal für die Jugenduni. Nach den Kindern im vergangenen Herbst können nun auch wissensdurstige Jugendliche der Klassenstufen 10 bis 12 zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres spannende Vorlesungen aus Wissenschaft, Technik und Medien verfolgen. Wer im Wintersemester 2023/24 auf dem Campus in den Universitätsalltag reinschnuppern möchte, ob Schulklassen oder einzelne Jugendliche, kann sich bis zum 12. Januar online anmelden unter www.tu-ilmenau.de/kju. Die Vorlesungen stehen unter dem Thema Nachhaltigkeit.

In der Vorlesung von Professor Timo Reis geht es um Mathematik in der Steuerungs- und Regelungstechnik, die zum Beispiel in der Medizintechnik wichtig ist oder auch, um in einem Raum die optimale Temperatur einstellen zu können. Professor Andreas Möckel hält interessantes Wissen über die Entwicklung moderner Maschinen mit ihren unzähligen Varianten bereit. Er erklärt, welche Rolle dabei heute Künstliche Intelligenz spielt.

Neben den Vorlesungen stehen Experimente, Laborführungen und Escape-Games auf dem Programm – und mittags natürlich essen in der Mensa. Dabei können sich die Jugendlichen den ganzen Tag über mit Studentinnen und Studenten austauschen.