Ein Frau hat Bauchschmerzen. Ein Vortrag will erläutern, wie das zukünftig vermieden werden kann. (Symbolbild)

Vortag in Ilmenau zur Stoffwechsel-Kur

Ilmenau. Helge Donie aus Arnstadt referiert am 26. April bei der Lebenshilfe.

Wissenswertes über eine Darm-Stoffwechsel-Kur berichtet die Arnstädterin Helge Donie am Mittwoch, 26. April, in Ilmenau. Die Präventionsberaterin im orthomolekularen Gesundheitsbereich erklärt, warum die Kur bei über 90 Prozent aller Krankheiten eine gesundheitliche Verbesserung bringt. Der kostenfreie Vortrag beginnt um 18 Uhr bei der Lebenshilfe Ilm-Kreis in Ilmenau, Waldstraße 5.

Vorherige Anmeldung erbeten unter Telefon: 0152/ 56603435