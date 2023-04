Das passiert in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis:

Stadtilmer Vorträge zu Gesundheitsthemen

Vortrag zur Im Rathaussaal in Stadtilm findet am Dienstag, dem 18. April, eine Informationsveranstaltung der Helios-Klinik Blankenhain statt. In drei Vorträgen geht es um künstliche Kniegelenke, chronische Wunden und Blasenschwäche bei der Frau. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig. Zeit bleibt auch, um individuelle Fragen zu stellen.

Sitzung des Elgersburger Gemeinderats

Der Elgersburger Gemeinderat tagt am Mittwoch, dem 19. April, ab 19 Uhr im Kaiserhof. Unter anderem soll ein Vertrag mit dem Biosphärenreservat Thüringer Wald geschlossen werden. Auch eine Einwohnerfragestunde gibt es.

Bürgerabend im Saalfelder Eck Arnstadt

Der AfD-Kreisverband Ilmkeis-Gotha richtet am Freitag, dem 14. April, ab 19 Uhr in der Gaststätte „Saalfelder Eck“ in Arnstadt einen Bürgertisch aus. Vor Ort sind der Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl und der Landtagsabgeordnete Olaf Kießling.

Müll sammeln an der Talsperre Heyda

Viele fleißige Hände benötigt der Kreis-Angelfischereiverband Ilmenau am Samstag, dem 15. April, an der Talsperre Heyda und entlang der Ilm in Ilmenau. Ab 7.30 Uhr wird dort Müll gesammelt.

Dienstedter Vortrag über Sicherheit im Alter

„Sicherheit im Alter“ ist das Thema einer Präventionsveranstaltung der Polizei, die am Montag, dem 17. April, ab 14 Uhr im Bürgerhaus Dienstedt stattfindet. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Der Dorf- und Heimatverein bittet um Anmeldung unter Telefon: 0170/5287319.

Don Kosaken singen in Gossels Kirche

Die Maxim Kowalew Don Kosaken treten am 13. Mai ab 19 Uhr in der Marienkirche in Gossel auf. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Pfarrhaus in Gossel sowie in den Touristinformationen in Arnstadt und Ilmenau.

Referat über Tinnitus in Ilmenau

ür den Vortrag „Tinnitus – Wege zu einem neuen Hörerlebnis“ nimmt die Volkshochschule noch Anmeldungen entgegen. Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 27. April, am Standort Ilmenau statt. Los geht es um 18.30 Uhr. Vorgestellt werden Möglichkeiten, den Tinnitus in den Hintergrund rücken zu lassen und den Leidensdruck zu minimieren. Anmeldung unter Telefon: 03677/64550.