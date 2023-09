Vortrag an der VHS Arnstadt-Ilmenau: Der Weg zurück zur besten Gesundheit

Ilm-Kreis. Abgeschlagen, kaum Energie, ständig Infekte – Probleme, die viele Menschen aus dem Alltag kennen. Doch es gibt einen Weg daraus.

Für die neue Veranstaltung „Waldtage – Der Weg zurück zur besten Gesundheit“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau gibt es noch freie Plätze.

Abgeschlagen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, ständige Infekte, kaum Energie im Job und in der Freizeit? Probleme, die sicher jeder aus dem Alltag kennt und mit denen man immer wieder zu kämpfen hat. „Wenn du das weiterhin ignorierst, öffnest du die Türen für potenzielle Krankheiten. Du weißt das und machst dir bereits Gedanken darüber. Die Lösung besteht darin, deinem Organismus eine stabile Grundlage an Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um langfristig gesund zu bleiben – körperlich und geistig“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule. Den Weg, verbunden mit einem Abenteuer, zeigt Adrian Friedrich in seinem Vortrag auf.

Die kostenfreie Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. September, 18.30 bis 20 Uhr, in der Volkshochschule in Ilmenau statt.

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen auf der Internetseite: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de. Eine Anmeldung ist unter Telefon: 03677 / 64550 beziehungsweise per E-Mail an: office@vhs-arnstadt-ilmenau.de gewünscht.