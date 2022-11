Vortrag in Arnstadt: Faszinierende Bergwelt

Arnstadt. Hier erhalten Bergsportler Tipps aus erster Hand:

„Faszinierende Bergwelt Westalpen – Vom Matterhorn zum Mont Blanc“ ist der Titel eines Vortrags, den Andreas Just am Freitag, dem 25. November, ab 18.30 Uhr in der Volkshochschule Arnstadt hält. Neben seinen Erlebnisbericht werden wetterkundliche Hinweise für Bergwandertouren sowie hilfreiche Tipps rund ums Klettern vermittelt. Der Referent ist Mitglied im Deutschen Alpenverein, Sektion Bergclub Ilmenau, und zudem Sachverständiger für Persönliche Schutzausrüstung im Bergsport. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eine Anmeldung ist persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau möglich oder unter Telefon 03628/61070. Hier gibt es auch weitere Hinweise zum Vortrag und zum übrigen Kursprogramm der Volkshochschule.