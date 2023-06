Vortrag in Ilmenau: Von der Riesenseerose zum Kristallpalast

Ilmenau. Wie erhalten die Riesenblätter ihre Stabilität und Tragfähigkeit? – Eine Frage, der im Ilmenauer Vortrag nachgegangen wird.

Die Blätter der Riesenseerose erreichen einen Durchmesser von bis zu drei Metern. In seinem Vortrag im Rahmen des TU-Ilmenau-Bürgercampus berichtet der emeritierte Professor und Bioniker Bernd Hill von der „Legende der Riesenseerose“ und deren Entdeckung am Amazonas. Er stellt dabei den Forscher und Entdecker Thaddaeus Peregrinus Xaverinus Haenke in den Mittelpunkt. Anhand eigener Modelle erläutert Hill die Pflanzenstatik der Riesenseerose: Wie erhalten die Riesenblätter ihre Stabilität und Tragfähigkeit? Ihr Prinzip ist so genial, dass es der Kuppelarchitektur des Londoner Kristallpalastes anlässlich der 1. Weltausstellung von 1851 als Vorbild diente. Der Vortrag ist am Freitag, 9. Juni, 15 Uhr, im Faradaybau der TU Ilmenau in der Weimarer Straße 32.