Vortrag über das Pantanal in Ilmenau

Ilmenau. An der Volkshochschule Ilmenau wird am 15. Juni ein Vortrag zum brasilianischen Feuchtgebiet Pantanal gehalten.

Zu einem Vortrag über das Pantanal lädt die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau am Donnerstag, 15. Juni, in die VHS Ilmenau in der Bahnhofstraße 6 ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und geht bis 19.30 Uhr.

Ziel des Vortrags sei es, den Teilnehmern das in Deutschland weitgehend unbekannte Pantanal in Brasilien näherzubringen. Das Feuchtgebiet ist nicht nur das größte der Erde, sondern besitzt einen großen Naturreichtum. Die Kursleitung übernimmt Martin Siebert.

Zusammen mit seiner Frau Gabi Siebert war er im Pantanal unterwegs und konnte dort selbst die verschiedenen Tiere wie Jaguare, Kaimane oder Ameisenbären zu beobachten. Mit Bildern, Videos und Tonaufnahmen wolle man die Zuhörer die Reise miterleben lassen.