Bürgercampus in Ilmenau: Vortrag über Endlager für radioaktive Abfälle

Ilmenau. Radioaktive Stoffe: Was ist zu lagern, warum, wie und wo?

Weltweit sind 439 Kernkraftwerke in Betrieb, 52 werden derzeit gebaut. Bei allen entstehen am Ende des Brennstoffzyklus‘ hoch radioaktive Stoffe – Abfälle, die während des Kraftwerkbetriebs und beim Rückbau nach der Stilllegung eines Werks getrennt und so lange gelagert werden müssen, bis ihre Radioaktivität hinreichend abgeklungen ist.

Alle Schritte, vom Umladen abgebrannter Kernbrennstäbe bis zu ihrer Endlagerung, müssen so erfolgen, dass Radioaktivität eingeschlossen bleibt und Kernstrahlung abgeschirmt wird. Dabei ist oberstes Gebot, dass die Bevölkerung der Radioaktivität so wenig wie möglich ausgesetzt sind. Strenge, gesetzlich festgelegte Grenzwerte sollen sicherstellen, dass ihre Exposition gesundheitlich unbedenklich bleibt.

In seinem Vortrag im Rahmen des TU Ilmenau Bürgercampus‘ schildert Prof. Andreas Keller, Gastwissenschaftler am Fachgebiet Biomedizinische Technik, was in Endlagern für radioaktive Abfälle zu lagern ist, warum, wie und wo. Und er erinnert auch daran, dass in Deutschland seit Jahrzehnten gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie gestritten wird. Der Vortrag ist am Freitag, 24. März, 15 Uhr, im Ilmenauer Faradaybau, Weimarer Straße 32.