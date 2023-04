Neben den Ausstellungen bietet die Kunsthalle in Arnstadt auch Vorträge und andere Veranstaltungen an. (Archivfoto)

Vortrag und Kindertheater in der Kunsthalle Arnstadt

Arnstadt. Einen Vortrag über Kreativität und ein Marionettentheater gibt es am 28. und 29. April in der Kunsthalle in Arnstadt.

Unter dem Titel „Was ist Kreativität und wie können wir sie nutzen?“ hält der Diplompädagoge und Suchttherapeut Andrej Singer am Freitag, 28. April, um 19 Uhr einen Vortrag in der Kunsthalle, Angelhäuser Straße 1, in Arnstadt. Die Gäste erfahren dabei unter anderem, wie Kreativität im Gehirn entsteht.

Am Samstag, 29. April, präsentiert Falk Ulke um 17 Uhr in der Kunsthalle das Kindertheaterstück „Hans im Glück“. Das Marionettenstück ist für Kinder ab vier Jahre konzipiert, doch auch Erwachsene kommen durch zahlreiche Anspielungen auf ihre Kosten, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt kostet jeweils 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.