Vortrag zu Wasserstoff in Ilmenau

Ilmenau. Das leichteste Element des Periodensystems steht am 3. März im Mittelpunkt.

Peter Scharff stellt am Freitag, dem 3. März, in einem Vortrag Wasserstoff als leichtestes Element des Periodensystems vor. Scharff leitet als Professor das Fachgebiet Chemie an der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität (TU) Ilmenau. Er wird im Röntgenbau der TU, Weimarer Straße 27, ab 15 Uhr referieren.

„Wasserstoff rückt aufgrund einer Eigenschaft mehr und mehr in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit: Es eignet sich als Speicherform insbesondere regenerativ erzeugter Energie. Dieser prinzipiellen Möglichkeit stehen aber zahlreiche technische Schwierigkeiten in Bezug auf Lagerung, Transport und Verwendung gegenüber“, so Scharff in einer Ankündigung. Der Eintritt kostet laut TU 5 Euro.