Vortrag zur Gesundheit in Ilmenau

Welche Ursachen Heuschnupfen hat und was dagegen helfen könnte, das thematisiert eine Veranstaltung in Ilmenau (Symbolbild).

Ilmenau. Helge Donie aus Arnstadt erklärt, wie der Darm-Stoffwechsel ins Lot gebracht werden kann.

Helge Donie aus Arnstadt ist Präventionsberaterin im orthomolekularen Gesundheitsbereich und hält am Donnerstag, 23. Februar, in Ilmenau einen Vortrag unter dem Motto „Gesunder Stoffwechsel, Gesunder Darm, Gesunder Mensch“. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Lebenshilfe, Waldstraße 5, statt. „90 Prozent aller Erkrankungen haben ihre Ursache in einem gestörten Darm-Stoffwechsel“, erklärt Donie und ergänzt: „Kennen Sie auch Probleme wie Allergien, Heuschnupfen, Sodbrennen, Muskelschmerzen, Hautprobleme, Bluthochdruck oder ständige Erkältungen? Erfahren Sie, wie Sie mit der Kraft der Natur zu einem funktionierenden Stoffwechsel als Grundvoraussetzung für die Gesunderhaltung Ihres Körpers finden.“

Vorherige Anmeldung unter Telefon: 0152/ 566 03 435