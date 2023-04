Gesundheit fängt beim Darm-Stoffwechsel an, meint Helge Donie. Das Bild ist ein Symbolbild.

Vortrag zur Gesundheit in Ilmenau

Ilmenau. Präventionsberaterin Helge Donie referiert bei der Lebenshilfe Ilm-Kreis über die Wechselwirkungen zwischen Stoffwechsel und Gesundheit.

Die Arnstädter Präventionsberaterin im orthomolekularen Gesundheitsbereich Helge Donie hält am Mittwoch, 19. April, einen kostenfreien Vortrag bei der Lebenshilfe Ilm-Kreis. Ab 18 Uhr referiert sie in der Waldstraße 5 über die Zusammenhänge von gesundem Stoffwechsel, gesundem Darm und gesundem Mensch. Laut Donie haben 90 Prozent aller Erkrankungen ihre Ursache in einem gestörten Darm-Stoffwechsel.

„Kennen Sie auch Probleme wie Allergien, Heuschnupfen, Sodbrennen, Muskelschmerzen, trockene Haut, Bluthochdruck oder ständige Erkältungen? Erfahren Sie, wie Sie mit der Kraft der Natur zu einem funktionierenden Stoffwechsel als Grundvoraussetzung für die Gesunderhaltung Ihres Körpers finden“, so Donie.

Anmeldung unter 0152/56603435 erbeten