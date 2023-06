Vortrag zur Gesundheit in Ilmenau

Dass Gesundheit und Wohlbefinden aus der Körpermitte kommen, wird in einem Vortrag am Mittwoch thematisiert.

Ilmenau. Helge Donie aus Arnstadt referiert am 14. Juni in der Lebenshilfe in der Waldstraße.

Unter dem Motto „Gesunder Stoffwechsel, gesunder Darm, gesunder Mensch“ referiert Helge Donie aus Arnstadt am Mittwoch, 14. Juni, in der Lebenshilfe Ilmenau. Donie ist Präventionsberaterin im orthomolekularen Gesundheitsbereich und Mitglied im Förderverein Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität. Sie meint, dass 90 Prozent aller Erkrankungen ihre Ursache in einem gestörten Darm-Stoffwechsel haben. Donie möchte im Vortrag erklären, wie mit der Kraft der Natur ein funktionierender Stoffwechsel als Grundvoraussetzung für die Gesunderhaltung des Körpers erreicht werden könne. Der Vortrag ist kostenfrei um beginnt um 18 Uhr in Ilmenau, Waldstraße 5.

Anmeldung nötig, Tel.: 0152/56603435.