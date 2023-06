Vortrag zur Gesundheit in Ilmenau

Ilmenau. Die Arnstädter Präventionsberaterin Helge Donie referiert in der Lebenshilfe am 28. Juni.

Unter dem Motto „Gesund werden bleiben – mit der Kraft der Natur“, lädt Helge Donie zu einem Vortrag am Mittwoch, 28. Juni, nach Ilmenau ein. Die Arnstädterin ist Präventionsberaterin im orthomolekularen Gesundheitsbereich und Mitglied im Förderverein Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität. Donie möchte dabei erklären, wie mit der Kraft der Natur ein gestärktes Immunsystem und ein funktionierender Stoffwechsel erreicht werden können. „Gib deinem Körper, was er braucht, und er zeigt dir, was er kann“, umreißt Donie.

Interessierte können kostenfrei dem Vortrag in der Lebenshilfe, Waldstraße 5, beiwohnen. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr.

Vorherige Anmeldung nötig unter Telefon: 0152/ 56603435