Vortrag zur Selbstheilung in Marlishausen

Marlishausen. Mediziner und Autor Gerd Reuther ist am 9. März im Landgasthof in Marlishausen zu Gast.

Der Radiologe und Buchautor Gerd Reuther hält am Donnerstag, 9. März, einen Vortrag zur Selbstheilung in Landgasthof Marlishausen, Zum Bahnhof 27. Reuther meint, dass von der Schulmedizin das Ausmaß der Selbstheilung systematisch unterschätzt werde. Heilende Vorgänge des Immunsystems würden oftmals als Entzündungen gebrandmarkt und als Teil der Krankheit verkannt, so Reuther.

„Es ist fast immer erst einmal besser, auf die eigene Selbstheilung zu setzen – vor allem im Alter“, erklärt Reuther. In seinem um 19 Uhr beginnenden Vortrag möchte er seine These mit Fakten belegen und den Zuhörern erklären, worauf es wirklich ankommt, um gesund zu bleiben oder zu werden. Ausdrücklich wünsche er sich zudem Fragen und eine Diskussion.