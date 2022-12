Vorverkauf für Stadtilmer Fasching läuft

Das findet in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis statt:

Neujahrskonzert im Parkcafé

Im Ilmenauer Parkcafé findet am Sonntag, dem 1. Januar, ab 19 Uhr das Neujahrskonzert mit dem Creuzburg-Trio statt. Das Publikum erwarten heitere Melodien im klassischen Musikambiente mit Werken von Haydn, Mozart, Chopin, die mit Operetteschlagern, argentinischen Tangos von Gardel und Piazzolla und berühmten Songs von Gershwin einen unterhaltsamen Neujahrsabend versprechen. Tickets gibt es in der Ilmenau-Information.

Sprechstunde mit dem Bürgermeister

Die nächste Bürgersprechstunde mit Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (pl) findet am Donnerstag, 20. Dezember, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Rathaus in Stadtilm statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich zur vorherigen Terminvergabe unter Telefon: 03629/668813 zu melden.

Vorverkauf für Stadtilmer Fasching

Am 14. Januar findet der erste Büttenabend des Stadtilmer Carneval Clubs statt, viele weitere Veranstaltungen folgen. Tickets für die Prunksitzungen im Bärsaal gibt es am Samstag, dem 17. Dezember, zwischen 9.30 und 12 Uhr im Vorverkauf im „Erfurter Hof“.

Friedenslicht erreicht Arnstadt

Das Friedenslicht aus Bethlehem erreicht am Montag, dem 19. Dezember, um 9.30 Uhr die Bachkirche in Arnstadt. Die evangelische Kirchgemeinde lädt ein, sich das Friedenslicht zur Andacht und zu den bekannten Öffnungszeiten der Bachkirche nach Hause abzuholen und so ein Zeichen zu setzen.

Adventstreffen ist abgesagt

In Oesteröda sollten am Sonntag, dem 18. Dezember, auf dem Dorfanger die neuen Krippenfiguren vorgestellt werden. Leider wurden sie nicht rechtzeitig fertig, so dass der Dorf- und Heimatverein die Veranstaltung nun absagte. Sie soll 2023 nachgeholt werden.

Renft kommt erst im neuen Jahr

Kurzfristig absagen musste die Klaus Renft Combo ihr für Freitag, den 16. Dezember, im Theater Arnstadt geplantes Akustikkonzert. Thomas Schoppe ist erkrankt, will seine Fans im Ilm-Kreis aber natürlich nicht enttäuschen. Das Konzert wird daher am Freitag, dem 17. März 2023, nachgeholt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.