Vorverkaufsstart für Bach-Festival

„Echte Stadtpfeifer“ ist das Motto des 16. Bach-Festivals Arnstadt, das vom 19. bis 22. März 2020 in der Bachstadt stattfinden wird. Vor wenigen Tagen wurde das Festivalprogramm komplettiert, mittlerweile sind die Tickets für die Konzerte in der Touristinformation auf dem Markt und online bei Eventim erhältlich.

Mit dem Programm „Echte Stadtpfeifer“ der Capella de la Torre wird am Freitag, dem 20. März 2020, das Bach-Festival in der Bachkirche eröffnet.

Am Samstag, dem 21. März, wird neben der Matinee im Rathaussaal mit dem Entertainer Felix Reuter auch Ann-Helena Schlüter in der Traukirche Johann Sebastian Bachs in Dornheim klangvoll präsentiert. Tagesbegleitend können theatralische Stadtführungen, ein Kunst- und Ostermarkt im Rathaus sowie im Theater im Schlossgarten das Musical „Bach - Der Rebell“ erlebt werden.

Güttler beschließt Festivalreigen

Anlässlich des 335. Geburtstages von Johann Sebastian Bach wird am 21. März in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche das Geburtstagskonzert des Thüringer Bach Collegiums erklingen. Anschließend laden die Künstler auf den Marktplatz zur Bachehrung ein. Am Denkmal, das an die stürmischen Jugendjahre des großen Komponisten in Arnstadt erinnert, lassen sie gemeinsam mit den Konzertbesuchern den Abend ausklingen.

Den Festivalabschluss am 22. März 2020 bestreitet das hochkarätige Blechbläserensemble Ludwig Güttler in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche. Vorher können Interessierte in der Innenstadt ein Drei-Gänge-Menü unter dem Motto „Lunch bei Bach“ genießen und im Bachhaus Arnstadt „Bach-Schüler“ bei einem ihrer Auftritte hören.

Kantor Jörg Reddin lädt an den vier Festivaltagen jeweils um die Mittagszeit in die Bachkirche zu kleinen, seit Jahren schon sehr beliebten Orgelkonzerten ein. Diese sind kostenlos, jedoch freut sich die Kirchgemeinde hier über eine Spende zur Deckung der Unkosten.

Das komplette Programm des Bach-Festivals 2020 ist zu finden unter www.bach-festival.de.