Die Polizei steckt noch mitten in den Ermittlungen. Während einer Feier war es zur Prügelei gekommen.

Gräfenroda. Auf einer Feier im Ilm-Kreis sind mehrere Personen in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei, drei Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren sind dabei verletzt worden.

In der Nacht auf Samstag haben sich drei Personen bei einer Schlägerei in der Neuen Straße in Gräfenroda verletzt.

Gegen 2.30 Uhr waren mehrere Personen, offenbar Gäste einer dortigen Feier, aneinandergeraten und hatten sich geprügelt. Drei Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren wurden dabei verletzt. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Vorfalls dauern an.

